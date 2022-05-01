«Ньюкасл» намерен сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба

Дата публикации: 01-05-2022

По данным «Football Insider», Пауло Дибала может оказаться в «Ньюкасле». «Сороки» заинтересованы в подписании аргентинца, который по завершении сезона станет свободным агентом.



Боссы «сорок» готовы сделать центрфорварду роскошное предложение. В случае подписания контракта с «сороками» недельная зарплата Дибалы составит 0,24 млн евро, что сделает его наиболее высокооплачиваемым футболистом в истории команды.



Среди других претендентов на представителя сборной Аргентинца значатся «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотсур».



В сезоне 2021/2022 на счету 28-летнего нападающего 34 поединка в футболке «Ювентуса» (14 забитых мячей, 6 голевых пасов).



Рыночный стоимость Дибалы – 40 млн евро (согласно «Transfermarkt»).