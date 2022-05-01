Владельцы «Ман Сити» близки к покупке 80% акций итальянского «Палермо» за 6 млн евро

Дата публикации: 01-05-2022

«City Football Group», в собственности которой находится «Манчестер Сити» и 9 других команд, может выкупить 80-процентную долю акций «Палермо». В качестве продавца выступит Дарио Мирри, являющийся президентом итальянской команды. Информацией поделился ресурс «Football Italia», ссылаясь на издание «La Gazzetta dello Sport».



В настоящий момент переговоры находятся в активной фазе, а стороны пытаются ускорить закрытие сделки. После ее завершения у Мирри останется доля в клубе, и он будет выполнять представительские функции.



За «розово-черных» «City Football Group» придется отдать порядка 6 000 000 евро.



В «Палермо», сейчас выступающем в Серии С, верят, что с приходом новых владельцев бюджет клуба заметно вырастет.