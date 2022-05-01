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Белотти может остаться в «Торино»

Дата публикации: 01-05-2022

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти может подписать новый контракт с «Торино». Об этом сообщает «Tuttosport».

Ранее ожидалось, что 28-летний футболист покинет «Торино», чтобы перейти в более статусный клуб. Однако ситуация может измениться. Руководство «быков» намерено удержать своего лидера предложив ему контракт с повышением заработной платы.

Вопрос продолжения сотрудничества может решиться в ближайшие несколько дней. Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2022 года.

На счету Белотти 19 матчей в этом сезоне Серии А, пять забитых голов и один голевой пас.

Transfermarkt.de оценивает форварда в € 28 млн.

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