Белотти может остаться в «Торино»

Дата публикации: 01-05-2022

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти может подписать новый контракт с «Торино». Об этом сообщает «Tuttosport».



Ранее ожидалось, что 28-летний футболист покинет «Торино», чтобы перейти в более статусный клуб. Однако ситуация может измениться. Руководство «быков» намерено удержать своего лидера предложив ему контракт с повышением заработной платы.



Вопрос продолжения сотрудничества может решиться в ближайшие несколько дней. Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2022 года.



На счету Белотти 19 матчей в этом сезоне Серии А, пять забитых голов и один голевой пас.



Transfermarkt.de оценивает форварда в € 28 млн.