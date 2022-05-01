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Модрич продлит контракт с «Реалом» по схеме «1+1»

Дата публикации: 01-05-2022

Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич договорились о продолжении сотрудничества. Новое соглашение опытного хорвата с «королевским клубом» будет рассчитано на один год с опцией пролонгации еще на один год.

Отмечается также, что после завершения карьеры Модрич сможет продолжить работу в структуре клуба.

Контракт 36-летнего обладателя «Золотого мяча» с «галактикос» действителен до лета 2022 года. Он выступает за испанский коллектив с 2012 года. Трансфер Модрича из «Тоттенхэма» стоил «Реалу» 35 000 000 евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги на счету хавбека 25 матчей, в которых Лука забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

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