Модрич продлит контракт с «Реалом» по схеме «1+1»

Дата публикации: 01-05-2022

Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич договорились о продолжении сотрудничества. Новое соглашение опытного хорвата с «королевским клубом» будет рассчитано на один год с опцией пролонгации еще на один год.



Отмечается также, что после завершения карьеры Модрич сможет продолжить работу в структуре клуба.



Контракт 36-летнего обладателя «Золотого мяча» с «галактикос» действителен до лета 2022 года. Он выступает за испанский коллектив с 2012 года. Трансфер Модрича из «Тоттенхэма» стоил «Реалу» 35 000 000 евро.



В текущем розыгрыше Ла Лиги на счету хавбека 25 матчей, в которых Лука забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.