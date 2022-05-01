«Бавария» предложила Гнабри увеличение зарплаты в два раза

Дата публикации: 01-05-2022

Вместе с темой продления контракта со своим ключевым нападающим Робертом Левандовски, мюнхенская «Бавария» также активно прорабатывает вопросы подписания нового соглашения с вингером Сержем Гнабри, отношения с которым у клуба заканчиваются в конце следующего сезона.



26-летний игрок достаточно долго никоим образом не реагировал на попытки мюнхенцев продлить контракт на тех же условиях, что существуют между клубом и футболистом сейчас, поэтому «красная машина» решила сделать следующий шаг.



Как сообщает немецкий таблоид «Bild», Гнабри был предложен новый контракт с зарплатой в 17-19 млн евро в год, вместо 8 млн евро на текущий момент, что автоматически повысит его до уровня Кингсли Комана и Лероя Сане по объему выплат.



Согласно последним данным, футболист еще не ответил на запрос клуба, однако со стороны «Баварии» подобное увеличение предложения станет окончательным.



В текущем сезоне Гнабри сыграл в 42 матчах, забив 16 голов и отдав еще 10 голевых передач.