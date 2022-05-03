«Реал» хочет вернуть Роналду

Дата публикации: 03-05-2022

«Реал» хочет подписать Криштиану Роналду, который ранее уже выступал за «сливочных». Информацией поделилось издание «Mirror». Сам нападающий также готов вернуться в испанскую команду.



С лета прошлого года португалец защищает цвета за «Манчестер Юнайтед». Его соглашение с «красными дьяволами» заканчивается в июне 2023 года. В контракте с Роналду прописана опция продления на 1 год.



В сезоне 2021/2022 в активе 37-летнего футболиста 37 встреч за «Юнайтед» (23 забитых мяча, 3 голевые передачи). Рыночный ценник на форварда составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).



Криштиану выступал на «Сантьяго Бернабеу» в 2009-2018 годах. Вместе с «Реалом» ему удалось выиграть 15 трофеев. Будучи игроком мадридцев, он завоевал 4 награды «Золотой мяч».