«ПСЖ» выбрал 3 кандидата на место Почеттино

Дата публикации: 03-05-2022

Боссы клуба составили свой шорт-лист.



Известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио поведал общественности о планах «ПСЖ» поменять главного тренера летом.



По его информации, клуб определил трех кандидатов, которые могут сменить Маурицио Почеттино.



«Почеттино точно уйдет «Пари Сен-Жермен». Пока сложно сказать, где он в итоге окажется. По моим данным, сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы именно аргентинец заменил Рангника в «МЮ». Однако эту возможность Маурисио уже упустил.



Многие говорят о Конте в «ПСЖ», но не думаю, что это на серьезном уровне. Если же Конте уйдет, Почеттино попытается вернуться в «Тоттенхэм», поскольку Леви с ним в хороших отношениях.



Пока серьезного прогресса в переговорах с Конте нет. Парижане хотели тен Хага прежде, чем он договорился о сотрудничестве с «Манчестер Юнайтед», он был одной из их целей. Теперь новым тренером может стать Йоахим Лев (экс-наставник сборной Германии), Тиагу Мотта (с июля прошлого года руководит тренерским штабом в ФК «Специя») и Антонио Конте (рулевой «Тоттенхэм Хотспур»)», - сказал Ди Марцио в интервью «Wettfreunde».