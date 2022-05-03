Свернуть список

«Лилль» готов продать Дэвида за 50 млн евро

Дата публикации: 03-05-2022

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «Лилль» согласен продать Джонатана Дэвида за 50 000 000 евро. Центрфорвардом французской команды интересуются несколько европейских грандов. Сделка может состояться ближайшим летом.

Дэвид обучался футболу в центре «Оттава Интернэшнлс». Его европейская карьера началась в 2018 году в составе «Гента». «Лилль» выкупил контракт канадца в августе 2020 года, заплатив за него 27 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Дэвида 17 забитых мячей в 43 поединках за французскую команду. Срок действия его соглашения с «догами» ограничен июнем 2025 года. Стоимость 22-летнего бомбардира равняется 50 миллионам евро (согласно оценке «Transfermarkt»).

С 2018 года Дэвид вызывается в сборную Канады.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close