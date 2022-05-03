«Лилль» готов продать Дэвида за 50 млн евро

Дата публикации: 03-05-2022

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что «Лилль» согласен продать Джонатана Дэвида за 50 000 000 евро. Центрфорвардом французской команды интересуются несколько европейских грандов. Сделка может состояться ближайшим летом.



Дэвид обучался футболу в центре «Оттава Интернэшнлс». Его европейская карьера началась в 2018 году в составе «Гента». «Лилль» выкупил контракт канадца в августе 2020 года, заплатив за него 27 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету Дэвида 17 забитых мячей в 43 поединках за французскую команду. Срок действия его соглашения с «догами» ограничен июнем 2025 года. Стоимость 22-летнего бомбардира равняется 50 миллионам евро (согласно оценке «Transfermarkt»).



С 2018 года Дэвид вызывается в сборную Канады.