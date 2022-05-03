Ханданович продлит контракт с «Интером» в этом месяце

Дата публикации: 03-05-2022

Основной страж ворот миланского «Интернационале» Самир Ханданович скоро подпишет новый контракт с «черно-синими». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «Твиттере».



По информации источника, в этом месяце агент 37-летнего словенца проведет встречу с руководством клуба, чтобы завершить сделку.



Новое соглашение футболиста будет рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один год. Действующий трудовой договор Хандановича в силе до лета 2022 года.



Напомним, Ханданович перебрался в «Интер» из «Удинезе» в далеком 2012 году. Сумма трансфера – 15 млн евро. С тех пор он наиграл 435 матчей, в которых пропустил 446 голов. Кроме того, голкипер оформил 160 «сухарей».