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Ханданович продлит контракт с «Интером» в этом месяце

Дата публикации: 03-05-2022

Основной страж ворот миланского «Интернационале» Самир Ханданович скоро подпишет новый контракт с «черно-синими». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «Твиттере».

По информации источника, в этом месяце агент 37-летнего словенца проведет встречу с руководством клуба, чтобы завершить сделку.

Новое соглашение футболиста будет рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один год. Действующий трудовой договор Хандановича в силе до лета 2022 года.

Напомним, Ханданович перебрался в «Интер» из «Удинезе» в далеком 2012 году. Сумма трансфера – 15 млн евро. С тех пор он наиграл 435 матчей, в которых пропустил 446 голов. Кроме того, голкипер оформил 160 «сухарей».

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