Родриго де Пауль хочет остаться в «Атлетико»

Дата публикации: 03-05-2022

Родриго де Пауль не планирует покидать «Атлетико». Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Фабрицио Романо.



Ранее СМИ сообщали о возможном уходе хавбека из команды. Однако инсайдер отметил, что аргентинец планирует остаться в мадридском клубе. Боссы «матрасников» также хотят сохранить футболиста.



Де Пауль воспитывался в структуре аргентинского «Расинга». В «Атлетико» он перебрался прошлым летом из итальянского «Удинезе», подписав с испанцами соглашение до июня 2026 года. В сезоне 2021/2022 футболист выходил на поле в 44 поединках, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.



Рыночная стоимость 27-летнего Родриго составляет 40 млн евро.