Фабио Каннаваро может возглавить «Эспаньол»

Дата публикации: 03-05-2022

По данным «Mundo Deportivo», тренерская карьера Фабио Каннаваро может продолжиться в Ла Лиге. Вариант с назначением 48-летнего специалиста на пост наставника клуба рассматривает «Эспаньол».



Итальянец считается основным претендентом на тренерский мостик испанской команды, который может оказаться свободным по завершении сезона. Висенте Морено, в настоящий момент возглавляющий «Эспаньол», по всей видимости, покинет клуб.



Каннаваро начал тренерскую деятельность 9 лет назад ассистентом наставника «Аль-Ахли». Позднее он работал в «Аль-Наср», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Эвергранд». Также итальянец был главным тренером китайской сборной, откуда ушел в 2019 году. С этого момента он оставался без работы. Ранее Каннаваро еще не тренировал европейские команды.