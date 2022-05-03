«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Арсенала»

Дата публикации: 03-05-2022

Джанлука Ди Марцио сообщил об интересе «Ювентуса» к игроку «Арсенала». Речь идет о защитнике Габриэле Магальянсе.



По информации журналиста, туринцы подыскивают футболиста для усиления линии обороны. В списке главных кандидатов на это место значится и Магальянс. При этом заполучить 24-летнего бразильца будет не так просто, поскольку он является основным защитником «пушкарей». В текущем сезоне в активе Джанлуки 35 встреч за лондонцев, в которых он забил 3 мяча.



«Ювентус» намерен снизить сумму трансфера. Зимой «Арсенал» проявлял интерес к Артуру. Туринцы планируют включить своего полузащитника в сделку по переходу Магальянса.



Примечательно, что Габриэл ранее уже мог оказаться в Серии А. До переезда в Лондон он был близок к переходу в «Наполи».