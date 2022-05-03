«Атлетико» может подписать двух игроков лиссабонского «Спортинга»

Дата публикации: 03-05-2022

«Mundo Deportivo» информирует, что в сферу интересов «Атлетико» попали сразу 2 футболиста «Спортинга». Среди них Педро Порро и Пабло Сарабия. Примечательно, что оба они выступают за португальский клуб на правах аренды.



«Спортинг» арендовал Порро у «Манчестер Сити» до лета 2022 года. В португальском клубе защитник проявляет весьма неплохо. В 32 играх за «Спортинг» он отличился 4 раза и сделал 7 ассистов. У португальцев есть опция выкупа 22-летнего испанца. Transfermarkt.de оценивает фулбека в 25 млн евро.



Сарабия принадлежит «ПСЖ». Его арендный договор со «Спортингом» истекает ближайшим летом. На счету вингера 44 встречи за португальскую команду (18 забитых мячей, 9 результативных передач). Ценник на Сарабию составляет € 25 млн.