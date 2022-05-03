Ибрагимович может завершить карьеру и начать работу в агентстве Райолы
Футболист может овладеть новой профессией.
30 апреля стало известно, что самый влиятельный футбольный агент Мино Райола скончался. Об этом сообщили его родственники.
Как утверждает «TuttoMercatoWeb», агентство Райолы будет работать и дальше. Его скоро может пополнить звездный швед Златан Ибрагимович. Он начнет постигать азы агентского бизнеса уже летом, если примет решение окончить профессиональную карьеру. Соглашение футболиста с «россонери» истекает 30 июня.
В 2021 году уже ходили слухи, что Златан хочет попробовать себя в роли агента и смерть его менеджера может вынудить его взяться за эту задачу уже в ближайшее время. Ибрагимович находился под крылом Райолы целых 18 лет.
Отмечается, что теперь управлять агентством будет двоюродный брат Мино – Винченцо Райола.
Помимо 40-летнего шведского нападающего клиентами агентства Райолы являются такие игроки как Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт, Поль Погба, Марко Верратти, Стефан де Врей, Райан Гравенберх, Ирвинг Лосано, Мойзе Кин и другие.