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Ибрагимович может завершить карьеру и начать работу в агентстве Райолы

Дата публикации: 03-05-2022

Футболист может овладеть новой профессией.

30 апреля стало известно, что самый влиятельный футбольный агент Мино Райола скончался. Об этом сообщили его родственники.

Как утверждает «TuttoMercatoWeb», агентство Райолы будет работать и дальше. Его скоро может пополнить звездный швед Златан Ибрагимович. Он начнет постигать азы агентского бизнеса уже летом, если примет решение окончить профессиональную карьеру. Соглашение футболиста с «россонери» истекает 30 июня.

В 2021 году уже ходили слухи, что Златан хочет попробовать себя в роли агента и смерть его менеджера может вынудить его взяться за эту задачу уже в ближайшее время. Ибрагимович находился под крылом Райолы целых 18 лет.

Отмечается, что теперь управлять агентством будет двоюродный брат Мино – Винченцо Райола.

Помимо 40-летнего шведского нападающего клиентами агентства Райолы являются такие игроки как Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт, Поль Погба, Марко Верратти, Стефан де Врей, Райан Гравенберх, Ирвинг Лосано, Мойзе Кин и другие.

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