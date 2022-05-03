Маркос Алонсо – в шорт-листе «Барселоны»

Дата публикации: 03-05-2022

Испанец может вернуться на родину. Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо находится в шорт-листе каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Фабрицио Романо.



По словам авторитетного журналиста, руководство испанского клуба имеет в списке около трех или четырех футболистов на позицию левого защитника.



При этом, «Барселона» не единственный клуб, интересующийся футболистом. Известно, что «Атлетико» (Мадрид) не прочь усилиться игроком.



Контракт Алонсо с «Челси» действителен еще до лета 2023 года. На его счету в этом сезоне 34 матча за клуб, 4 гола и 4 ассиста.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает фулбека в 15 000 000 евро.