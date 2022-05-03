Топ-выигрыш на 1xBet: игрок поднял более 130 000$

Дата публикации: 03-05-2022

10 лет назад, когда Самуэль Это'О был футболистом клуба “Анжи”, он зарабатывал более 20 миллионов евро в год. Для этого величайшему игроку в истории камерунского, а, возможно, и всего африканского футбола пришлось проделать огромный путь. Изнурительные тренировки, борьба за место в основном составе скромных “Леганеса” и “Мальорки”, годы ожидания, пока Это'О получит шанс стать основным в топ-клубах уровня “Барселоны” или “Интера”.

Камерунскому беттору из Яунде, чтобы заработать солидные деньги, пришлось ждать намного меньше. Всё, что ему было нужно - зарегистрироваться на 1xBet и сделать точную ставку на экспресс из 12 событий с общим коэффициентом 26.422!

По словам игрока, он небеден и мог себе позволить крупную ставку в 3 миллиона центральноафриканских франков, то есть около 5 тысяч долларов США. Выигрыш составил более 79 миллионов центральноафриканских франков, то есть более 131 тысячи долларов США. Выигрыш астрономический, но важнее всего тут отметить мастерство игрока, угадавшего все события.

Полностью экспресс выглядел так:

Как сказал игрок, он выбирал футбольные события потому что этот вид спорта вместе с теннисом - любимый для него. Секретом своего успеха он считает хладнокровный подход к ставкам, в которых иногда приходится ставить даже против любимой команды.

Также камерунец объяснил выбор 1xBet в качестве букмекера: “Я думаю, это лучший букмекер, он довольно надёжный по сравнению с другими. В 1xBet не теряешь деньги из-за каких-то технических моментов. Ты всегда можешь быть уверен, что на счет поступит столько, сколько ты заводил, и с выводом средств то же самое. Это надёжно. Когда ты хочешь вывести деньги, то делаешь это без проблем”.

По его словам, выигрыш его очень порадовал, став приятной неожиданностью, ведь игрок изначально, делая ставки, старается не думать о возможном выигрыше. Такой подход сберегает нервы и подходит любому игроку, даже тем, кто делает не такие крупные ставки, как камерунец в этот раз.

Эта история успеха показывает, что взвешенный подход, умение анализировать и ставить на то, в чём разбираешься, могут стать основой для того, чтобы заработать крупную сумму денег. И для этого совсем не обязательно побеждать в Лиге чемпионов 3 раза, как Самуэль Это'О. Делайте ставки и помните - с 1xBet чемпионом может стать каждый!