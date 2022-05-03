«Барселона» согласовала личный контракт с Кессье

Дата публикации: 03-05-2022

По завершении сезона Франк Кессье сменит «Милан» на «Барселону». Каталонцы уже согласовали с хавбеком детали личного контракта. Об этом пишет «Mundo Deportivo».



Договор с футболистом будет активен с 1-го июля этого года. Каталонцам не придется платить за трансфер. Контракт Кессье с «Миланом» действует до конца сезона, потому летом ивуариец получит статус свободного агента.



За «россонери» Франк выступает с июля 2019 года. В сезоне 21/22 на счету 25-летнего полузащитника 36 встреч (6 голов, 1 результативный пас).



Ранее ряд источников публиковали детали контракта Кессье с «Барселоной». Сообщалось, что игроку заплатят подписной бонус в размере 6,5 млн евро. Его соглашение с «сине-гранатовыми» будет рассчитано до лета 2026 года.