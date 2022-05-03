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«Арсенал» определился с двумя кандидатами на усиление полузащиты

Дата публикации: 03-05-2022

«Football.london» рассказал о трансферных планах «Арсенала» на ближайшее лето.

«Пушкари» намерены заполучить Юри Тилеманса из «Лестера» и Орельена Тчуамени, выступающего за «Монако». Усиление линии полузащиты является приоритетом для «канониров» на ближайшее трансферное окно.

В сезоне 21/22 в активе Тчуамени 47 матчей за «монегасков», в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Его соглашение с «Монако» действует до июня 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 22-летнего опорника в 40 млн евро.

Тилеманс с начала сезона провел за «Лестер» 45 встреч (7 забитых мячей, 4 голевых паса). Контракт 24-летнего бельгийца с английским клубом истекает летом 2023 года. Ценник на Тилеманса составляет 45 000 000 евро.

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