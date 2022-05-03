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«Атлетико» готов подписать хавбека «ПСЖ», Симеоне одобрил трансфер

Дата публикации: 03-05-2022

По информации издания «Mundo Deportivo», «Атлетико» нацелился на Пабло Сарабию, права на которого принадлежат «Пари Сен-Жермен».

Источник уточняет, что парижане не против расстаться с вингером в летнее межсезонье. Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников», удовлетворен стилем игры 29-летнего испанца и согласен на его переход.

Сарабия обучался футболу в академии «Реала». Цвета «ПСЖ» он защищает с июля 2019 года. Текущий сезон хавбек проводит в аренде в «Спортинге», срок действия которой заканчивается ближайшим летом. С момента перехода Сарабия провел за португальскую команду 45 встреч (19 голов, 9 результативных передач).

Рыночная стоимость испанца равняется 25 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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