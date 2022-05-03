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«МЮ» предлагает 42 млн евро и Марсьяля за Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: 03-05-2022

Издание «Sky Sports», указывая в качестве источника информации «Daily Express», сообщает, что Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов «Ман Юнайтед».

«Манкунианцы» готовы заплатить «Интеру», владеющему правами на аргентинца, 42 млн евро и отдать Антони Марсьяля, проводящего текущий сезон в аренде в «Севилье».

Мартинес перешел в миланскую команду в 2018 году из аргентинского «Расинга». Его контракт с «Интером» действует до лета 2026 года. В сезоне 21/22 в активе 24-летнего форварда 21 гол и 3 ассиста в 45 играх за «россонери». Ценник на Мартинеса равняется 70 000 000 евро.

Марсьяль находится в аренде в «Севилье» с января 2022 года. На его счету 8 встреч в Ла Лиге (1 ассист). Стоимость 26-летнего голеадора составляет 28 млн евро (Transfermarkt.de).

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