«МЮ» предлагает 42 млн евро и Марсьяля за Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: 03-05-2022

Издание «Sky Sports», указывая в качестве источника информации «Daily Express», сообщает, что Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов «Ман Юнайтед».



«Манкунианцы» готовы заплатить «Интеру», владеющему правами на аргентинца, 42 млн евро и отдать Антони Марсьяля, проводящего текущий сезон в аренде в «Севилье».



Мартинес перешел в миланскую команду в 2018 году из аргентинского «Расинга». Его контракт с «Интером» действует до лета 2026 года. В сезоне 21/22 в активе 24-летнего форварда 21 гол и 3 ассиста в 45 играх за «россонери». Ценник на Мартинеса равняется 70 000 000 евро.



Марсьяль находится в аренде в «Севилье» с января 2022 года. На его счету 8 встреч в Ла Лиге (1 ассист). Стоимость 26-летнего голеадора составляет 28 млн евро (Transfermarkt.de).