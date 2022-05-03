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«Ювентус» обязан выкупить права на чемпиона Европы при выходе в Лигу чемпионов

Дата публикации: 03-05-2022

В «Twitter» Марко Контерио появилась информация, что «Ювентусу» придется выкупить контракт Федерико Кьезы в случае попадания в ЛЧ по итогам сезона 21/22.

Итальянец воспитывался в структуре «Фиорентины», которая владеет его контрактом. «Ювентус» арендовал Кьезу осенью 2020 года, заплатив 12,6 млн евро за 2 сезона пребывания полузащитника в своем составе. По данным «Transfermarkt», у туринцев имеется опция выкупа 24-летнего игрока за сумму 40 млн евро.

В текущем сезоне Кьеза появлялся на поле в футболке «бьянконери» в 18 играх, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми пасами. В настоящий момент форвард находится в лазарете из-за разрыва крестообразной связки.

Минувшим летом Федерико вместе с итальянской сборной стал обладателем золота ЧЕ-2020.

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