«Ювентус» обязан выкупить права на чемпиона Европы при выходе в Лигу чемпионов

Дата публикации: 03-05-2022

В «Twitter» Марко Контерио появилась информация, что «Ювентусу» придется выкупить контракт Федерико Кьезы в случае попадания в ЛЧ по итогам сезона 21/22.



Итальянец воспитывался в структуре «Фиорентины», которая владеет его контрактом. «Ювентус» арендовал Кьезу осенью 2020 года, заплатив 12,6 млн евро за 2 сезона пребывания полузащитника в своем составе. По данным «Transfermarkt», у туринцев имеется опция выкупа 24-летнего игрока за сумму 40 млн евро.



В текущем сезоне Кьеза появлялся на поле в футболке «бьянконери» в 18 играх, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми пасами. В настоящий момент форвард находится в лазарете из-за разрыва крестообразной связки.



Минувшим летом Федерико вместе с итальянской сборной стал обладателем золота ЧЕ-2020.