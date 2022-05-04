«The Telegraph»: Салах заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Дата публикации: 04-05-2022

Ресурс «The Telegraph» пишет, что Мохамед Салах готов перебраться во французский «ПСЖ».



Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпулю» пока не удалось согласовать с египтянином пролонгацию контракта, заканчивающего в 2023 году. В такой ситуации «мерсисайдцы» могут решиться на продажу форварда ближайшим летом, чтобы не отпустить его через год бесплатно.



Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За его трансфер «курасные» заплатили «Роме» 42 млн евро.



В сезоне 2021/2022 египтянин провел за английскую команду 45 матчей (30 забитых мячей, 14 результативных передач). Рыночная стоимость 29-летнего нападающего составляет 100 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



В сборную Египта Салах привлекается с 2011 года.