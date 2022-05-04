Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»

Дата публикации: 04-05-2022

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, за которого прошлым летом лондонцы заплатили 113 миллионов евро, недоволен своим нынешним положением в команде Томаса Тухеля. Об этом сообщает «Goal».



По информации источника, 28-летний бельгиец разочарован количеством игрового времени, которое предоставляет ему тренерский штаб «Челси».



Начиная с марта этого года Тухель предпочитает задействовать в атаке других исполнителей, тогда как Лукаку выходит на поле преимущественно из ряда запасных. В последнем матче против «Эвертона» (0:1) Ромелу вообще не участвовал.



Бельгийский форвард надеется, что в ближайшее время ситуация изменится, и ему начнут больше доверять. Если этого не произойдет, Лукаку рассмотрит вариант с возвращением в итальянскую Серию А.



В текущем сезоне футболист провел 40 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 голов и отдать 2 ассиста.