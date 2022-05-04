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Депай хочет остаться в «Барселоне»

Дата публикации: 04-05-2022

Форвард передумал уходить.

Мемфис Депай был недоволен своим первым сезоном в лагере «Барселоны» и хотел покинуть команду, но изменил мнение.

Как сообщает издание Sport.es, нидерландский нападающий выразил желание остаться в команде еще минимум на сезон.

На днях в прессе появилась информация о том, что 28-летний футболист заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Депай провел за «Барселону» 24 поединка во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 ассиста.

Соглашение голландца с «сине-гранатовыми» актуально до 30.06.2023. Рыночная стоимость Мемфиса – 45 млн евро.

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