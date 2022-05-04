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Стала известна будущая зарплата Кристенсена в «Барселоне»

Дата публикации: 04-05-2022

Центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен, который на клубном уровне представляет лондонский «Челси», перейдет в «Барселону» ближайшим летом на правах свободного агента.

Заработная плата футболиста в составе «блаугранас» составит € 5 миллионов, о чем сообщает «Diario AS». Отмечается, что эта сумма будет уже после уплаты всех налогов.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл 33 матча за «Челси», в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

Ранее переговоры между датским игроком и «Барселоной» подтвердил Жоан Лапорта, являющийся президентом каталонского клуба.

Кристенсен выступает за «Челси» с 2017 года. «Transfermarkt» оценивает защитника в 35 000 000 евро.

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