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«Бавария» хочет подписать полузащитника «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 04-05-2022

«Бавария» обозначила свой интерес к Кристоферу Нкунку. Такой информацией в своем «Твиттере» поделился Педро Алмейда.

Журналист подчеркнул, что в составе мюнхенцев атакующего хавбека «Лейпцига» хочет видеть Юлиан Нагельсман, возглавляющий «Баварию». Прежде специалист уже работал с французом, будучи тренером «быков».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Нкунку со стороны нескольких европейских грандов, среди которых «ПСЖ», «Барселона», «Тоттенхэм», «Реал», «Ювентус» и другие.

Соглашение 24-летнего полузащитника с «РБ Лейпциг» истекает в июне 2024 года. В сезоне 2021/2022 Нкунку отметился 31 забитым мячом и 20 ассистами в 44 играх во всех соревнованиях.

Рыночная стоимость футболиста – 65 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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