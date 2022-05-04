Свернуть список

Форвард «Реала» Йович предложил свои услуги дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 04-05-2022

Sport1.de рассказал о возможном варианте продолжения карьеры Луки Йовича. Сербский центрфорвард может перебраться в Бундеслигу.

Источник отметил, что услуги игрока «Реала» предложены «Боруссии» (Дортмунд). Немецкий клуб в летнее межсезонье может лишиться Эрлинга Холанда. Мадридцы не будут мешать переходу Йовича в другую команду. Однако в «Боруссии» еще не приняли решение относительно трансфера серба.

За «Реал» Йович выступает с 2019 года. Его прежним местом работы был франкфуртский «Айнтрахт». В сезоне 2021/2022 на счету 24-летнего нападающего 17 матчей (1 забитый мяч, 2 ассиста).

Контракт Йовича со «сливочными» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает Луку в 18 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close