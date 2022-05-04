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«Милан» предложит Леау новый контракт

Дата публикации: 04-05-2022

В ближайшее время «Милан» постарается продлить контракт с Рафаэлем Леау. Об этом утверждает издание «La Gazzetta dello Sport».

По информации источника, «россонери» намерены сохранить 22-летнего вингера в своем составе. Итальянский клуб готов предложить Леау 4,5 миллиона евро за сезон, чтобы тот поставил подпись под новым долгосрочным соглашением, рассчитанным на четыре года.

Нынешний трудовой договор португальца с «Миланом» в силе до середины 2024 года. В сезоне 2021/2022 на счету Рафаэла 39 матчей во всех турнирах (13 забитых мячей и 7 ассистов).

Отметим, что в услугах 22-летнего футболиста также заинтересован «Пари Сен-Жермен».

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