«Милан» предложит Леау новый контракт

Дата публикации: 04-05-2022

В ближайшее время «Милан» постарается продлить контракт с Рафаэлем Леау. Об этом утверждает издание «La Gazzetta dello Sport».



По информации источника, «россонери» намерены сохранить 22-летнего вингера в своем составе. Итальянский клуб готов предложить Леау 4,5 миллиона евро за сезон, чтобы тот поставил подпись под новым долгосрочным соглашением, рассчитанным на четыре года.



Нынешний трудовой договор португальца с «Миланом» в силе до середины 2024 года. В сезоне 2021/2022 на счету Рафаэла 39 матчей во всех турнирах (13 забитых мячей и 7 ассистов).



Отметим, что в услугах 22-летнего футболиста также заинтересован «Пари Сен-Жермен».