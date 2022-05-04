«Атлетико» собирается выкупить Гризманна
Дата публикации: 04-05-2022
Николо Скира в своем Twitter-аккаунте пишет, что «Атлетико» сможет воспользоваться опцией выкупа контракта Антуана Гризманна, принадлежащего «Барселоне».
Инсайдер уточняет, что «матрасники» уже начали работу по оформлению сделки. «Атлетико» планирует выкупить права на 31-летнего француза по завершении сезона.
Мадридцы арендовали Гризманна летом 2021 года. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в 32 поединках, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых пасов. Срок его аренды истекает в июне 2022 года.
Рыночный ценник на француза составляет 50 000 000 евро.
Гризманн защищал цвета «Атлетико» в 2015-2019 годах, после чего перешел в «Барселону».