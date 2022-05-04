«Ювентус» выбирает между двумя топ-полузащитниками

Дата публикации: 04-05-2022

Ближайшим летом туринский клуб планирует приобрести игрока в линию полузащиты. «La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Ювентус» выбирает между 2 хавбеками.



Первым кандидатом, которого рассматривают «бьянконери», является Поль Погба, выступающий за «Ман Юнайтед». Соглашение француза с «манкунианцами» истекает летом 2022 года, потому платить за его трансфер итальянцам не придется. В сезоне 21/22 в активе Погба 27 встреч (1 гол, 9 результативных пасов).



Другим вариантом усиления является Сергей Милинкович-Савич. Его контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. С начала сезона серб провел за римскую команду 44 матча (10 забитых мячей, 12 ассистов). Transfermarkt.de оценивает лидера «бело-голубых» в 70 млн евро.