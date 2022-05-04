ЦСКА выкупит Языджи у «Лилля» за 11 млн евро

Дата публикации: 04-05-2022

Адам Чебеджи, работающий с Юсуфом Языджи, поведал о будущем хавбека.



«ЦСКА приобретет Юсуфа при условии, что никаких негативных изменений не произойдет. Сумма сделки – 11 000 000 евро, срок соглашения – 3 года. Языджи все устраивает в команде, и он не намерен покидать ее в это тяжелое время», - рассказал Чебеджи ресурсу «Sport24».



В ЦСКА уже прокомментировали слова агента Языджи.



«Ранее мы сообщали, что ситуация по Юсуфу прояснится в конце мая. Пока ничего не поменялось. Клуб по-прежнему заинтересован в этой сделке. Мы рады слышать столь лестные слова от агента Языджи, но их нельзя расценивать как новость о переходе», - сообщил Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям ЦСКА, «Чемпионату».



«Армейцы» арендовали Языджи в январе 2022 года.