ЦСКА выкупит Языджи у «Лилля» за 11 млн евро
Адам Чебеджи, работающий с Юсуфом Языджи, поведал о будущем хавбека.
«ЦСКА приобретет Юсуфа при условии, что никаких негативных изменений не произойдет. Сумма сделки – 11 000 000 евро, срок соглашения – 3 года. Языджи все устраивает в команде, и он не намерен покидать ее в это тяжелое время», - рассказал Чебеджи ресурсу «Sport24».
В ЦСКА уже прокомментировали слова агента Языджи.
«Ранее мы сообщали, что ситуация по Юсуфу прояснится в конце мая. Пока ничего не поменялось. Клуб по-прежнему заинтересован в этой сделке. Мы рады слышать столь лестные слова от агента Языджи, но их нельзя расценивать как новость о переходе», - сообщил Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям ЦСКА, «Чемпионату».
«Армейцы» арендовали Языджи в январе 2022 года.