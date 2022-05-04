Адейеми отказал «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 04-05-2022

Карим Адейеми стал целью многих команд в летнее трансферное окно.



Как сообщает издание Sport1.de, молодой футболист «Ред Булл Зальцбурга» получил предложение от «Манчестер Юнайтед», на которое он ответил отказом.



Немецкий форвард мог получать 9 млн евро в год в английском клубе, но решил присоединиться к дортмундской «Боруссии».



Адейеми обучался футболу в системе молодежных команд «Форстенрида», «Баварии», «Унтерхахинга» и «Ред Булл Зальцбург».



На счету 20-летнего нападающего в текущем сезоне 39 матчей во всех соревнованиях, 20 голов и 3 ассиста.



Ранее сообщалось, что сразу два гранда испанской Примеры – «Реал» и «Барселона», вернулись к идее подписания Карима.