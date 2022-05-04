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Адейеми отказал «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 04-05-2022

Карим Адейеми стал целью многих команд в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport1.de, молодой футболист «Ред Булл Зальцбурга» получил предложение от «Манчестер Юнайтед», на которое он ответил отказом.

Немецкий форвард мог получать 9 млн евро в год в английском клубе, но решил присоединиться к дортмундской «Боруссии».

Адейеми обучался футболу в системе молодежных команд «Форстенрида», «Баварии», «Унтерхахинга» и «Ред Булл Зальцбург».

На счету 20-летнего нападающего в текущем сезоне 39 матчей во всех соревнованиях, 20 голов и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что сразу два гранда испанской Примеры – «Реал» и «Барселона», вернулись к идее подписания Карима.

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