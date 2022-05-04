«ПСЖ» может потерять Месси из-за Роналду

Дата публикации: 04-05-2022

Криштиану Роналду в ближайшее летнее трансферное окно может перебраться в «Пари Сен-Жермен» из «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет «El Nacional».



Однако, по данным источника, звезда парижан Лео Месси выступает против создания такого дуэта. Если трансфер Криштиану все же состоится, то аргентинец попытается покинуть лагерь «ПСЖ».



Ранее в СМИ была информация о том, что 34-летний форвард не чувствует себя счастливым во французской команде, но руководство «красно-синих» не готово его продавать.



Напомним, вся карьера Месси прошла в «Барселоне», ее цвета он защищал с 2005 по 2021 год. В августе прошлого года футболист заключил 2-летний контракт с «ПСЖ». По ходу этого сезона Лионель сыграл в 31 встрече, записав на свой счет 9 голов и 13 результативных пасов.