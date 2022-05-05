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Трио из «МЮ» может пропустить остаток сезона

Дата публикации: 05-05-2022

Защитник команды Ральфа Рангника Люк Шоу, хавбеки Поль Погба и Джейдон Санчо могут больше не сыграть за свой клуб в этом сезоне.

Погба и Шоу не успевают восстановиться после травм, а Санчо вылечиться от тонзиллита. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Отметим, что для Поля Погба матч с «Ливерпулем», по всей вероятности, был последним в футболке «Манчестер Юнайтед». Француз не желает подписывать новый контракт с «манкунианцами», а заинтересованность в игроке уже проявили «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

В 36 матчах чемпионата Англии футболисты «Юнайтед» набрали 58 очков и занимают 6 строчку в турнирной таблице.

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