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«Барселона» хочет подписать Адаму Траоре с помощью обмена

Дата публикации: 05-05-2022

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» заинтересована в полноценном трансфере Адамы Траоре. Каталонцы надеются оформить сделку в формате обмена футболистами. Компенсацию за хавбека английской команды «сине-гранатовые» платить не готовы, но могут предложить «Вулверхэмптону» своих игроков.

Ранее СМИ писали о том, что каталонцы не намерены выкупать контракт полузащитника за 30 млн евро.

Траоре выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды с января 2022 года. С этого момента он провел за «Барселону» 15 встреч, в которых отметился 4 голевыми передачами. Срок аренды Траоре заканчивается ближайшим летом.

Рыночный ценник на 26-летнего испанца равняется 28 млн евро («Transfermarkt»).

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