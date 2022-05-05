«Барселона» хочет подписать Адаму Траоре с помощью обмена

Дата публикации: 05-05-2022

По информации Фабрицио Романо, «Барселона» заинтересована в полноценном трансфере Адамы Траоре. Каталонцы надеются оформить сделку в формате обмена футболистами. Компенсацию за хавбека английской команды «сине-гранатовые» платить не готовы, но могут предложить «Вулверхэмптону» своих игроков.



Ранее СМИ писали о том, что каталонцы не намерены выкупать контракт полузащитника за 30 млн евро.



Траоре выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды с января 2022 года. С этого момента он провел за «Барселону» 15 встреч, в которых отметился 4 голевыми передачами. Срок аренды Траоре заканчивается ближайшим летом.



Рыночный ценник на 26-летнего испанца равняется 28 млн евро («Transfermarkt»).