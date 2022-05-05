Заявка владельца «Ниццы» Рэтклиффа о покупке «Челси» за 5 млрд фунтов отклонена

Дата публикации: 05-05-2022

Заявка Джима Рэтклиффа о приобретении «Челси» за 5 млрд фунтов (около 5,3 млрд евро) отклонена банком «Raine Group», выполняющим надзорные функции в рамках продажи лондонской команды. Информацией поделился ресурс «Bloomberg».



В случае закрытия сделка могла бы стать самой дорогостоящей в истории покупок спортивных команд. Представители Рэтклиффа не намерены прекращать взаимодействие с болельщиками «аристократов», поскольку они уверены в соответствии их заявки интересам фанатов «Челси».



Приглашение на заключительную фазу переговоров получили 3 претендента, включая консорциум, состоящий из Тодда Боли, Льюиса Хэмилтона и Серены Уильямс.



Выбор нового владельца сделает Абрамович. Затем придется получить одобрение от британского правительства и руководства АПЛ.