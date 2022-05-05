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«Фрайбург» объявил о подписании контракта с Гинтером

Дата публикации: 05-05-2022

Матиас Гинтер стал игроком «Фрайбурга». Информация появилась на сайте немецкой команды.

Ранее защитник выступал в составе менхенгладбахской «Боруссии». За новый клуб Гинтер будет играть со следующего сезона. Платить за его переход «Фрайбургу» не придется, поскольку 28-летний футболист пополнит состав команды в статусе свободного агента. О деталях контракта информация отсутствует.

Сообщается, что у центрбека были предложения от «Баварии», «Астон Виллы» и команд из Италии.

Гинтер уже прокомментировал свой переход во «Фрайбург», воспитанником которого он является.

«Мне было важно сделать что-то особенное в карьере. Ничего лучше, чем возвращение в родную команду, для меня нет. У клуба большой потенциал, и я рад присоединиться к нему», - сообщил игрок.

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