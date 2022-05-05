«Фрайбург» объявил о подписании контракта с Гинтером

Дата публикации: 05-05-2022

Матиас Гинтер стал игроком «Фрайбурга». Информация появилась на сайте немецкой команды.



Ранее защитник выступал в составе менхенгладбахской «Боруссии». За новый клуб Гинтер будет играть со следующего сезона. Платить за его переход «Фрайбургу» не придется, поскольку 28-летний футболист пополнит состав команды в статусе свободного агента. О деталях контракта информация отсутствует.



Сообщается, что у центрбека были предложения от «Баварии», «Астон Виллы» и команд из Италии.



Гинтер уже прокомментировал свой переход во «Фрайбург», воспитанником которого он является.



«Мне было важно сделать что-то особенное в карьере. Ничего лучше, чем возвращение в родную команду, для меня нет. У клуба большой потенциал, и я рад присоединиться к нему», - сообщил игрок.