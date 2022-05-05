Россия может создать альтернативную Лигу чемпионов

Дата публикации: 05-05-2022

«СЭ», ссылаясь на источники, близкие к РПЛ, пишет, что с сезона 22/23 в российском футболе может появиться дополнительный турнир. Речь идет о Кубке Премьер-лиги со схемой проведения в формате ЛЧ. Его возрождение в РПЛ рассмотрят при условии сохранения в лиге 16 команд.



На начальном этапе клубы поделят на 4 группы путем жеребьевки из корзин с учетом мест, занятых ими по результатам минувшего сезона. Из каждой группы дальнейшую борьбу в 1/4 финала продолжат по 2 клуба. Затем состоятся полуфиналы и финальный матч. Игры Кубка пройдут в середине недели.



Ранее «РБ Спорт» писал о том, что команды российской Премьер-лиги рассмотрят вопрос по организации нового турнира для клубов лиги.



Единственный раз Кубок разыгрывался в 2003 году. Обладателем трофея стал «Зенит».