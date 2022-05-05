«Байер» требует не менее 75 млн евро за Диаби на фоне интереса «Арсенала», «МЮ» и «Ромы»

Дата публикации: 05-05-2022

«Байер» определился с суммой, которую он хочет выручить с продажи Муссы Диаби.



Претендентам придется заплатить за хавбека не меньше 75 млн евро. Игрок леверкузенского клуба интересен «Ньюкаслу», «МЮ», «Роме» и «Арсеналу». Информацией поделился ресурс «Get German Football News», указывая в качестве источника «Sport Bild».



В текущем сезоне Диаби выглядит блестяще. На счету 22-летнего вингера 16 забитых мячей и 13 ассистов в 40 встречах за «Байер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года и не содержит условий по отступным. В связи с этим «фармацевты» намерены получить с продажи Диаби максимальную сумму.



Если трансфер француза состоится, то леверкузенцы попытаются оформить переход Луиса Синистерры, представляющего «Фейеноорд».