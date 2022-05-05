Дибала согласился на переход в «Интер»

Дата публикации: 05-05-2022

Пауло Дибала дал согласие на переход в миланскую команду. Источник утверждает, что переговоры между «Интером» и агентами аргентинца уже состоялись. Нападающий заключит с клубом соглашение сроком на 4 года.



Ранее СМИ сообщали, что «Ювентусу» не удалось договориться с Дибалой относительно продления сотрудничества. Туринцы предлагали футболисту контракт с годовой зарплатой в 6-7 млн евро, отказавшись от начального предложения в 11 000 000 евро. Однако форварда такие условия не устроили, и он решил уйти из «Ювентуса» ближайшим летом в статусе свободного агента.



Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года. С начала сезона в активе 28-летнего аргентинца 35 игр за «Ювентус» (14 голов, 6 результативных пасов).



Источник – «La Gazzetta dello Sport».