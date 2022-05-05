«Ньюкасл» возобновил интерес к Лингарду

Дата публикации: 05-05-2022

Один из хавбеков «Манчестер Юнайтед» окончательно решил покинуть клуб. Речь о Джесси Лингарде.



У футболиста нет стабильной игровой практики, поэтому он не хочет продлевать контракт с «красными дьяволами», рассчитанный до лета 2022 года, сообщает Фабрицио Романо.



«Ньюкасл» был заинтересован в приобретении Лингарда зимой, но тогда трансфер заблокировал Ральф Рангник. Тем не менее, «сороки» до сих пор заинтересованы в подписании хавбека.



В текущей кампании Лингард сыграл 22 матча за «МЮ» во всех соревнованиях, в основном выходя на замену, забив два гола и отдав одну результативную передачу.



Ранее сообщалось, что список претендентов на англичанина пополнили два итальянских клуба – «Ювентус» и «Милан».