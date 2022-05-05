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«Ньюкасл» возобновил интерес к Лингарду

Дата публикации: 05-05-2022

Один из хавбеков «Манчестер Юнайтед» окончательно решил покинуть клуб. Речь о Джесси Лингарде.

У футболиста нет стабильной игровой практики, поэтому он не хочет продлевать контракт с «красными дьяволами», рассчитанный до лета 2022 года, сообщает Фабрицио Романо.

«Ньюкасл» был заинтересован в приобретении Лингарда зимой, но тогда трансфер заблокировал Ральф Рангник. Тем не менее, «сороки» до сих пор заинтересованы в подписании хавбека.

В текущей кампании Лингард сыграл 22 матча за «МЮ» во всех соревнованиях, в основном выходя на замену, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что список претендентов на англичанина пополнили два итальянских клуба – «Ювентус» и «Милан».

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