Защитник «Борусии» Д заинтересовал три европейских клуба

Дата публикации: 05-05-2022

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Мануэль Аканджи заинтересовал ряд европейских клубов.



Швейцарец попал в сферу интересов «Арсенала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает «Bild».



Отмечается, что «шмели» могут согласиться продать Аканджи, поскольку договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года и игрок не желает его продлевать.



Аканджи выступает за «Боруссию» с января 2018 года, когда права на него были выкуплены у «Базеля» за 21,5 млн евро. По ходу сезона 21/22 Аканджи был задействован в 34 матчах (забил 1 гол).



По версии портала Transfermarkt.de, сегодня рыночная стоимость центрбека равняется 30 000 000 евро.