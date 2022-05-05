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Защитник «Борусии» Д заинтересовал три европейских клуба

Дата публикации: 05-05-2022

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Мануэль Аканджи заинтересовал ряд европейских клубов.

Швейцарец попал в сферу интересов «Арсенала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает «Bild».

Отмечается, что «шмели» могут согласиться продать Аканджи, поскольку договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года и игрок не желает его продлевать.

Аканджи выступает за «Боруссию» с января 2018 года, когда права на него были выкуплены у «Базеля» за 21,5 млн евро. По ходу сезона 21/22 Аканджи был задействован в 34 матчах (забил 1 гол).

По версии портала Transfermarkt.de, сегодня рыночная стоимость центрбека равняется 30 000 000 евро.

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