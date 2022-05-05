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«Рома» хочет подписать форварда «Аталанты»

Дата публикации: 05-05-2022

Римская «Рома» хочет пригласить нападающего «Атланты» Луиса Муриэля в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание «AsRomaLive», лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо заинтересован в трансфере игрока. Сам 31-летний колумбиец также готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.

Сообщается, что сумма, за которую боссы «оробичей» могут отпустить центрфорварда, равняется 20 миллионам евро.

Колумбией защищает цвета итальянского клуба с 2019 года. До этого он представлял испанскую «Севилью». Действующий контракт Муриэля с «Аталантой» рассчитан до середины 2023 года. В сезоне 2021/22 на его счету 13 голов и 9 ассистов в 37 играх.

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