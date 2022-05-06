«Спортинг» выкупит у «Манчестер Сити» защитника
Дата публикации: 06-05-2022
«Спортинг» (Лиссабон) согласовал с «Манчестером Сити» трансфер крайнего защитника Педро Порро. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации известного журналиста, уже в конце мая «зелено-белые» сделают официальное предложение «Сити». Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро.
Клуб пропишет клаусулу на 22-летнего игрока – 45 млн евро. Но англичане смогут вернуть его за 20 миллионов. Контракт будет рассчитан на 3 года.
На счету Порро в текущем сезоне 33 матча за «Спортинг» во всех соревнованиях, четыре гола и четыре ассиста.
Педро Порро – воспитанник «Жироны», где и начал свою профессиональную карьеру. Фулбек с 2021 вызывается в сборную Испании, за которую дебютировал в матче против сборной Грузии.