«Спортинг» выкупит у «Манчестер Сити» защитника

Дата публикации: 06-05-2022

«Спортинг» (Лиссабон) согласовал с «Манчестером Сити» трансфер крайнего защитника Педро Порро. Об этом сообщил Фабрицио Романо.



По информации известного журналиста, уже в конце мая «зелено-белые» сделают официальное предложение «Сити». Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро.



Клуб пропишет клаусулу на 22-летнего игрока – 45 млн евро. Но англичане смогут вернуть его за 20 миллионов. Контракт будет рассчитан на 3 года.



На счету Порро в текущем сезоне 33 матча за «Спортинг» во всех соревнованиях, четыре гола и четыре ассиста.



Педро Порро – воспитанник «Жироны», где и начал свою профессиональную карьеру. Фулбек с 2021 вызывается в сборную Испании, за которую дебютировал в матче против сборной Грузии.