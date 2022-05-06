Свернуть список

Шварц может продолжить тренерскую карьеру в «Герте»

Дата публикации: 06-05-2022

По данным «Kicker», Сандро Шварц может покинуть пост тренера «Динамо» и перебраться в Германию. Интерес к специалисту проявляет «Герта».

Руководство берлинской команды не удовлетворено работой Феликса Магата, в настоящий момент возглавляющего клуб, и не планирует продолжать с ним сотрудничество. Заменить Магата на посту наставника «Герты» может Шварц. Тренер «Динамо» является приоритетным вариантом для берлинской команды.

Сообщается, что ранее «Герта» обсуждала возможность сотрудничества с Доменико Тедеско, но бывший наставник «Спартак» выбрал «Лейпциг».

Шварц был назначен главным тренером «Динамо» осенью 2020 года. Москвичи, возглавляемые им, по итогам 27 туров расположились на 2-ой строчке в РПЛ, имея в своем активе 52 очка.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close