Шварц может продолжить тренерскую карьеру в «Герте»

Дата публикации: 06-05-2022

По данным «Kicker», Сандро Шварц может покинуть пост тренера «Динамо» и перебраться в Германию. Интерес к специалисту проявляет «Герта».



Руководство берлинской команды не удовлетворено работой Феликса Магата, в настоящий момент возглавляющего клуб, и не планирует продолжать с ним сотрудничество. Заменить Магата на посту наставника «Герты» может Шварц. Тренер «Динамо» является приоритетным вариантом для берлинской команды.



Сообщается, что ранее «Герта» обсуждала возможность сотрудничества с Доменико Тедеско, но бывший наставник «Спартак» выбрал «Лейпциг».



Шварц был назначен главным тренером «Динамо» осенью 2020 года. Москвичи, возглавляемые им, по итогам 27 туров расположились на 2-ой строчке в РПЛ, имея в своем активе 52 очка.