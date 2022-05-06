Кулибали является главным приоритетом «Барселоны» на позицию защитника

Дата публикации: 06-05-2022

«AS» пишет, что состав «Барселоны» может пополнить Калиду Кулибали.



На подписании футболиста «Наполи» настаивает тренер каталонцев. Хави импонируют качества сенегальца, который благодаря своим физическим данным превосходно смотрится в игре на втором этаже и на опережении.



Источник отмечает, что «сине-гранатовые» уже связались с агентом Кулибали и попросили не спешить с переговорами по пролонгации сотрудничества с неаполитанцами.



Игроком «Наполи» сенегалец стал в 2014 году. В сезоне 21/22 в активе 30-летнего защитника 31 встреча (3 забитых мяча, 2 результативные передачи).



Рыночная стоимость Кулибали составляет 45 млн евро (Transfermarkt.de). Соглашение сенегальца с «Наполи» рассчитано до лета 2023 года.