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Кулибали является главным приоритетом «Барселоны» на позицию защитника

Дата публикации: 06-05-2022

«AS» пишет, что состав «Барселоны» может пополнить Калиду Кулибали.

На подписании футболиста «Наполи» настаивает тренер каталонцев. Хави импонируют качества сенегальца, который благодаря своим физическим данным превосходно смотрится в игре на втором этаже и на опережении.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» уже связались с агентом Кулибали и попросили не спешить с переговорами по пролонгации сотрудничества с неаполитанцами.

Игроком «Наполи» сенегалец стал в 2014 году. В сезоне 21/22 в активе 30-летнего защитника 31 встреча (3 забитых мяча, 2 результативные передачи).

Рыночная стоимость Кулибали составляет 45 млн евро (Transfermarkt.de). Соглашение сенегальца с «Наполи» рассчитано до лета 2023 года.

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