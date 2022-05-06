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Лукаку может стать игроком «Реала»

Дата публикации: 06-05-2022

«Defensa Central» сообщает, что Ромелу Лукаку может оказаться в «Реале».

Мадридцы рассчитывают усилить линию нападения в летнее межсезонье. Изначально приоритетной целью «Реала» считался Эрлинг Холанд, но в настоящий момент боссы «сливочных» прорабатывают вариант с приобретением менее дорогостоящего форварда.

Сам бельгиец не против переезда в Мадрид.

С прошлого лета Лукаку защищает цвета «Челси». Лондонцам трансфер бомбардира сборной Бельгии обошелся в 113 млн евро. Соглашение 28-летнего футболиста с «аристократами» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Лукаку выходил на поле в составе «Челси» в 40 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 85 млн евро.

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