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«Фиорентина» хочет подписать Кавани

Дата публикации: 06-05-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани летом может усилить клуб Серии А.

Согласно сведениям «Football Italia», 35-летний футболист заинтересовал «Фиорентину». Его контракт с «манкунианцами» действителен до лета 2022 года и пока неизвестно, станет ли он подписывать новый.

«Фиалки», в свою очередь, имеет планы заменить с помощью Кавани Душана Влаховича, проданного в «Ювентус» минувшей зимой.

В этом сезоне уругваец провел 18 матчей в футболке «МЮ». В них он стал автором 2 забитых мячей и 1 голевой передачи.

Ранее сообщалось, что Кавани заинтересован продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге.

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