«Фиорентина» хочет подписать Кавани

Дата публикации: 06-05-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани летом может усилить клуб Серии А.



Согласно сведениям «Football Italia», 35-летний футболист заинтересовал «Фиорентину». Его контракт с «манкунианцами» действителен до лета 2022 года и пока неизвестно, станет ли он подписывать новый.



«Фиалки», в свою очередь, имеет планы заменить с помощью Кавани Душана Влаховича, проданного в «Ювентус» минувшей зимой.



В этом сезоне уругваец провел 18 матчей в футболке «МЮ». В них он стал автором 2 забитых мячей и 1 голевой передачи.



Ранее сообщалось, что Кавани заинтересован продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге.