«Фиорентина» хочет подписать Кавани
Дата публикации: 06-05-2022
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани летом может усилить клуб Серии А.
Согласно сведениям «Football Italia», 35-летний футболист заинтересовал «Фиорентину». Его контракт с «манкунианцами» действителен до лета 2022 года и пока неизвестно, станет ли он подписывать новый.
«Фиалки», в свою очередь, имеет планы заменить с помощью Кавани Душана Влаховича, проданного в «Ювентус» минувшей зимой.
В этом сезоне уругваец провел 18 матчей в футболке «МЮ». В них он стал автором 2 забитых мячей и 1 голевой передачи.
Ранее сообщалось, что Кавани заинтересован продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге.