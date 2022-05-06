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«Вильярреал» хочет приобрести голкипера «Челси»

Дата публикации: 06-05-2022

Thehardtackle.com указывая в качестве источника информации ресурс «Fichajes», сообщает о намерении «Вильярреала» усилить вратарскую позицию. Причиной этого является провальное выступление голкипера испанского клуба в полуфинальной игре ЛЧ. В качестве замены Херонимо Рульи рассматривается Кепа Аррисабалага, выступающий за «Челси».

Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал», хочет видеть вратаря «аристократов» в своей команде со следующего сезона. Испанцы готовы потратить на трансфер Кепы меньше 20 млн евро. Однако «Челси» вряд ли согласится на эту сумму.

В услугах стража ворот лондонцев также заинтересованы «Ювентус» и «Ньюкасл».

Контракт Кепы с английским грандом истекает в июне 2025 года. В сезоне 21/22 на счету кипера 15 игр (8 «сухих» встреч).

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