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«Краснодар» вернет Шапи

Дата публикации: 06-05-2022

«Краснодар» не планирует продавать Магомеда-Шапи Сулейманова, проводящего текущий сезон в «Гиресунспоре». По завершении аренды хавбек вернется в российскую команду. Информацией поделился ресурс «РБ Спорт».

В арендном соглашении с «Гиресунспором» прописано условие выкупа Сулейманова, но «быки» не намерены продавать своего игрока. Сам футболист готов вернуться в российскую команду.

«Гиресунспор» арендовал Сулейманова осенью 2021 года. В сезоне 21/22 в активе 22-летнего полузащитника 32 встречи за турецкий клуб (3 гола, 3 результативные передачи). Стоимость Шапи составляет 3,5 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

С «Краснодаром» Сулейманов связан контрактом до июня 2024 года.

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